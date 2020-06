Kontejnery na kovy jsou šedé, se spodním výsypem o objemu 1,1 metru krychlového. „Do kontejnerů mohou lidé odkládat plechovky, konzervy od potravin nebo krmení. Dále pak kovové nádoby od kosmetiky nebo drobné kovové součástky. Například hřebíky, kovové tuby, zátky nebo alobal,“ upřesnil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Do nádob naopak podle něj nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby ani domácí spotřebiče. Stejně jako toxické kovy jako jsou olovo nebo rtuť. Plechovky od nápojů do objemu půl litru mohou lidé i nadále vhazovat do žlutých kontejnerů na plast.