Posílení hlídek v ulicích. Zvýšený dohled v problematických lokalitách a řešení většího množství přestupků v terénu. To si Boskovičtí slibují od nasazení dalších dvou strážníků. Tamní základnu městské policie rozšíří od začátku příštího roku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Hrabal

„Je to v rámci radnicí schválené reorganizace městské policie. Jsme za to rádi. Na denní směně se nám střídají tři strážníci, to samé na noc. Není to ideální stav. V těchto počtech nejsme při pochůzkách schopni pokrýt místa, kde dochází k přestupkům nebo narušování veřejného pořádku,“ řekl Deníku šéf Městské policie Boskovice David Krátký. Mezi problematická místa podle něj patří okolí autobusového nádraží a tamního supermarketu stejně jako sousedství dětských hřišť.