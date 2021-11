Zmýlená neplatí. Letošní ročník boskovického participativního rozpočtu původně vyhrál projekt Prolejzky ve vnitrobloku. Herní prvky pro děti v parku za Wolkerovým náměstím ale nakonec končí v hlasování až na druhém místě.

V Boskovicích přepočítali hlasy. Nakonec v hlasování participativního rozpočtu vyhrála obnova hřiště vedle lázní (na snímku). | Foto: Město Boskovice

Čtyři sta tisíc korun z participativního rozpočtu poputuje na obnovu hřiště vedle boskovických lázní. „Průlezky autorka projektu totiž původně navrhovala ve vnitrobloku na travnatou plochu vedle prosívkového hřiště. Tamní zeleň však byla vysázená z dotací a nemůžeme do ni zasahovat. Doba udržitelnosti je deset let. Prověřili jsme, zda by se herní prvky daly umístit na prosívku. To šlo, protože není v současnosti příliš využívaná. Z toho však byli někteří hlasující, kteří bydlí v okolí, překvapení, protože se k ni ta změna údajně nedostala. A vzali své hlasy zpět,“ informovala boskovická místostarostka Michaela Žejšková.