„O poškození trávníků víme. S firmou Recovera Využití zdrojů a.s., která provádí mimo jiné likvidaci nežádoucí zeleně na okrajích komunikací a chodníků, sjednáváme nápravu. Po další seči trávníků firma oseje poškozená místa travním semenem. V případě, že by tráva nevzešla, bude osetí opakováno v podzimních měsících. Firma Recovera se za způsobené škody omlouvá,“ sdělilo vedení města.

Zmíněná událost rozpoutala na sociálních sítích a ve veřejném prostoru okamžitě bouřlivou diskuzi. Někteří místní tvrdí, že po chemickém ošetření chodníků mají velké problémy jejich čtyřnozí mazlíčci. „My vždy po této likvidaci plevele skončíme s pejskem na veterině. Minulý rok byl dokonce kvůli tomu na kapačkách. Opravdu ten plevel nejde odstranit jinak než takto?“ uvedla v diskuzi jedna z obyvatelek Boskovic.

To boskovický místostarosta Radek Šamšula, který má ve své gesci právě zeleň ve druhém největším městě na Blanensku, nerozporuje. Tvrdí, že město má snahu použití chemických látek při likvidaci plevele minimalizovat. „Při nadměrném použití chemie na to můžou citlivá zvířata reagovat různými způsoby. Vlastně je to jeden z důvodů, proč se snažíme použití chemických látek minimalizovat a proč jsme žádali Recoveru o používání této speciální lišty, která toho při správném použití docílí. O to smutnější je výsledek prvního použití této technologie,“ řekl Deníku Šamšula.

Velké téma je to také pro boskovickou iniciativu Zelená peřina, která používání chemických postřiků kritizuje dlouhodobě. Podle ní by bylo lepší přejít na jiné metody čištění komunikací.

„Uvědomujeme si, že ekologické řešení s sebou nese vyšší náklady. Na druhé straně však stojí nejen kvalita životního prostředí, ale i zdraví člověka. Zelená peřina chystá na podzim přednášku, na které nás doktorka medicíny seznámí mimo jiné s tím, jak chemické látky v prostředí negativně ovlivňují například imunitní a endokrinní systém člověka. Tyto chemické látky jsou vázány na plasty, a to ve všech fázích životnosti plastu. Co z toho plyne, si jistě domyslí každý sám,“ okomentovali toto téma zástupci zmíněné iniciativy.

Radek Šamšula uvedl, že město jiné technologie údržby komunikací stále zvažuje. Mají však své limity. „Předpokládám, že debata nad změnou technologie bude pokračovat. Nicméně mezitím děláme dílčí kroky k minimalizaci použití chemie. Kromě používání cíleného postřiku, který v optimálním případě sníží množství chemie až o šedesát procent, testujeme použití jiné účinné látky bez glyfosátů. To už probíhá v širším centru města,“ dodal boskovický místostarosta.