V Boskovicích brzy otevřou další babybox

Boskovice – Letos na jaře se u vchodu do boskovické nemocnice objeví babybox. Boskovičtí přitom původně počítali s otevřením minulý rok na podzim. „V současné době se domlouváme s výrobcem schránky. Zároveň jsme odeslali peníze na konto určené pro zřízení babyboxu,“ přiblížil jednatel Nemocnice Boskovice Miloš Janeček.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle něj je možné, že zařízení pro odložená novorozeňata bude fungovat na přelomu dubna a května. „Čekáme na reakci pana Hesse,“ pokračoval jednatel.



Zakladatel českých babyboxů Ludvík Hess předpokládá, že k otevření dojde spíše v druhé polovině května. „V současnosti máme k dispozici necelých dvě stě tisíc korun. Ještě chybí zhruba třetina peněz. Celková částka, která zahrnuje materiál, výrobu, instalaci a stavební úpravy, činí tři sta tisíc korun,“ informoval Hess. Zároveň potvrdil, že se umístění vyhřívané schránky v Boskovicích určitě osobně zúčastní.

Zbrusu nový babybox je v podstatě hotový. „Je těsně před dokončením. Jen něco dolaďujeme na kameře a ještě ho čeká prověřovací test,“ nastínil výrobce Zdeněk Juřica.

O babyboxech• léto 2016: Nemocnice Blansko zavrhla možnost umístění schránky

• květen 2017: Boskovičtí schválili umístění babyboxu v místní nemocnici

• 8. 3. 2018: Zprovoznění schránky v areálu blanenské záchranky



Nyní se spojil s technickými pracovníky nemocnice. „Připraví připojení k elektrické a datové síti. Čekáme na výsledky nastavení, které pak musíme zohlednit v nastavení babyboxu,“ pokračoval Juřica.



Vytápěné schránky z České republiky míří i do zahraničí. „Dělali jsme dva kusy pro zákazníka z Kasachstánu,“ přidal příklad.



Boxy běžně vyrábí v sérii po pěti kusech. Z pěti nejnovějších dva zamířily na Blanensko. „Není to výjimka. Stejně tomu je třeba v okresu Mělník,“ uvedl Hess.



V areálu blanenské záchranné služby začal babybox fungovat před více než dvěma týdny. „Umístění na záchrance osobně považuji za chybu. Babybox by měl být pouze tam, kde je novorozenecké oddělení a vyzvednutí dítěte je otázkou vteřin. Ale to je můj názor,“ reagoval nedávno jednatel boskovické nemocnice.



Lidé z regionu pořízení klimatizovaného boxu vítají. „I kdyby to zachránilo ročně jedno dítě, tak to má smysl,“ pochválila nápad například Jana Musilová z Blanska. Na jižní Moravě zachránily babyboxy život již devatenácti odloženým novorozencům.