Ve středu ráno totiž uzavřou železničáři přejezd do lokality Staré Blansko. O několik set metrů dál ho nahradí silniční most, který má ale skluz a ještě není dostavěný. S jeho otevřením se počítá 19. prosince. S novým podchodem dělníci finišují a bude otevřený o několik dní dřív než most. „Bude zpřístupněný 9. prosince v odpoledních hodinách. Železniční přejezd bude trvale zrušený v momentě dokončení stavby přemostění,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.