Břehy řeky Svitavy na výjezdu z Blanska ve směru na Brno obsadila těžká technika. Dělníci se tam pustili do rekonstrukce čerpací stanice Kamenolom. Pro dvacetitisícové Blansko a okolní obce se jedná o klíčovou investici, protože přes zmíněnou stanici se z nich čerpají splašky do čistírny odpadních vod nad bývalým kamenolomem. Potrubí je přitom ze sedmdesátých let minulého století.

Čistírna odpadních vod, ilustrační foto | Foto: Město Boskovice

„Pro Blansko a okolí je to strategická investice. Projekt jsme připravovali pět let. Využijeme roční výluku na železnici a potrubí povedeme pod tratí. Práce jsou rozdělené do tří etap a dokončit je chceme v závěru příštího roku,“ uvedl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.