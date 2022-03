„Část náměstí navazuje na nedávno upravený prostor Poduklí a je stále v původním stavu. Projde tudy několik tisíc lidí denně, ale není tu stín ani prostor k odpočinu. Velkou část zabírá neuspořádané parkoviště a jeho okolí nepůsobí nijak útulně. Je to škoda. Chceme to změnit,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Úpravy se podle blanenských úředníků zaměří na zpevněné plochy náměstí, chodníky, veřejné osvětlení i netradičně uspořádaný mobiliář. „Stávající asfaltové plochy nahradí různé typy dlažby i zelené plochy s různými druhy vzrostlé vegetace. Jinak se prostorově vyřeší i současné parkoviště,“ popsal část úprav Jiří Svoboda z investičního oddělení.

Doplnil, že na zmíněné ploše přibudou lavičky i nové osvětlení, vylepšení se dotkne také terasy oddělující náměstí Republiky od Seifertovy ulice, kde budou také místa k sezení. „Náměstí Republiky není zrovna reprezentativní. Jestli s tím něco radnice udělá, tak jedině dobře,“ řekla Deníku Rovnost například Eva Šobová z Blanska.

Záměr města ale vyvolal na sociální síti také řadu negativních reakcí. Podobně jako před časem nákladná úprava volného prostranství na okraji náměstí po zbouraném hotelu Dukla a instalace kontejnerové kavárny. „Tři kolečka zeleně za miliony,“ okomentoval navrženou úpravu náměstí jeden z diskutujících.

Další poukazují na to, že úpravy náměstí se dostávají do rozporu s regulačním plánem, který v této části města počítá se zástavbou a není tam veřejná plocha zeleň. „Revitalizace náměstí má charakter dočasných úprav. Cílem je zútulnění prostoru do doby, než dojde k naplnění regulačního plánu nebo k jeho změně. Tento proces je dlouhodobý, vše bude trvat minimálně několik let,“ reagovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Před třemi lety Blansko uvažovalo o tom, že na náměstí Republiky prodá pozemky o výměře přes čtyři tisíce metrů. Představovalo si tam byty, obchody a parkoviště. Podobu zástavby měl navrhnout developer, který se musel řídit regulačním plánem a chystanou územní studií. Na pobídku reagovaly tři firmy. Podle radnice mohly prostavět až půl miliardy. Místní proti plánované výstavbě sepsali petici. Podepsalo ji tehdy přes devět set lidí a radnice od záměru nakonec ustoupila. Pro developery se však stále jedná o velmi atraktivní plochu.