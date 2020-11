Pět let. Tak dlouho působil Michal Král v pozici ředitele na základní škole v blanenské ulici Rodkovského. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.

U Základní školy TGM Blansko staví dělníci nový jednopodlažní objekt s kuchyní a jídelnou. | Foto: ARCHIV MĚSTA BLANSKA

Na tu dobu měla tehdejší přístavba školní budovy s jídelnou z roku 1977 ještě poměrně moderní zázemí. To už není po více než čtyřiceti letech provozu dávno pravda. Půjde k zemi. Nový objekt s jídelnou a kuchyní se už na pozemku školy rýsuje. „Za mě je to dobrý záměr. Investice do zázemí školy je záslužný čin. Přístavba už měla svá nejlepší léta dávno za sebou. Je potřeba jít s dobou,“ řekl Deníku Král.