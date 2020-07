Tři domy, šestačtyřicet bytů. V blanenské ulici Horní Palava využil developer prostor bývalých skladů pod tamní přehradou k nové zástavbě. Projekt počítá s dokončením letos v prosinci.

Blanenské sídliště Písečná. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Do jednoho z třípokojových bytů se nastěhuje také rodina cizince, který se v Blansku rozhodl usadit. „Dosud jsme bydleli v podnájmu a rozhodli jsme se investovat do vlastního bytu. Novostavba pro nás byla výhodnější i když dražší než starší byt. Tam bychom ale zase museli platit realitní kanceláři a v té době i daň. Nabídka bytů je v Blansku velmi omezená a ceny strmě stoupají. Když to srovnám s Petrohradem, tak tam bych zaplatil za metr čtvereční o třetinu méně,“ řekl Deníku muž, který si přál zůstat v anonymitě.