„Lázně jsou technicky pomalu na hranici použitelnosti. Provoz je neekonomický. Vytopit budovu je problém. Řešit se to musí a myslím si, že zastupitelé rozhodli dobře,“ okomentovala krok města jedna z místních Zuzana Střítecká.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy zvažovalo vedení města kromě demolice a novostavby další dvě varianty řešení. Postupnou a generální rekonstrukci. „U postupné opravy lázní by to z mého pohledu byl nekonečný příběh. Navíc nevíme, na jaké problémy bychom narazili. U generální rekonstrukce jsme měli dvě varianty jednu za zhruba dvě stě třicet milionů bez daně a druhou za tři sta šedesát milionů. Nakonec jsme došli k závěru, že novostavba by stála stejně jako oprava. Navíc stavba nových lázní slibuje také méně nákladný provoz,“ informoval Crha.

Dodal, že úředníci navštívili také města, kde se podobnou problematikou zabývají. Byli například ve Znojmě, kde chtějí zanedlouho stavět nové lázně. Náklady tam zatím odhadují na dvě stě až dvě stě padesát milionů. Výstavbu nových lázní podpořila také blanenská opozice. „Zbourání starých a výstavba nových lázní je lepší varianta. Při opravách by se objevilo dost kostlivců a celou investici by to výrazně prodloužilo a prodražilo. Veřejnost se sice bude muset poměrně dlouhou dobu bez bazénu obejít, ale to se nedá nic dělat,“ uvedl opoziční zastupitel za ANO Jan Nečas.

Na projekt se město pokusí získat dotaci. Náklady pokryje z úvěru. „Příští rok bychom udělali projekt. Pokud půjde vše dobře, s pracemi by se mohlo začít příští rok na podzim. Práce mají trvat asi dva roky. Kromě sportovního bazénu počítáme se zázemím pro rodiny s dětmi a s wellnes,“ upřesnil blanenský starosta.

Kryté lázně v současnosti využívá řada základních škol nejen z Blanenska pro plavecký výcvik. „Záměr stavby nových lázní jsem zaznamenala jen okrajově. Doufám, že město tak nákladný a zásadní projekt důkladně připraví a prodiskutuje s lidmi, kteří bazén využívají. Aby se to nenakreslilo a neudělalo jen od stolu. Když můžu mluvit za sebe jako vedoucí plavecké školy, nerada bych, aby se například kvůli wellnes případně snížil počet plaveckých drah a zmizelo posuvné dno. Myslím si, že blanenský krytý bazén je pro výuku dětí nejen z regionu velmi důležitý,“ řekla Deníku vedoucí a trenérka Plavecké školy Blansko Simona Petres.

Na nové lázně se těší například jeden ze čtenářů Blanenského deníku Rovnost Josef Gryc. „Doufám, že to dopadne ke spokojenosti lidí. Jezdíme Vyškov, Boskovice a Kuřim. Chtělo by to něco podobného tady,“ napsal na sociální síti muž.

Lázně v Blansku

S výstavbou krytých lázní začali dělníci v roce 1971.

Otevřeny byly 15. října 1976. Jako první lázně v Československu měly zvedací hydraulické dno.

Za více než čtyřicet let se komplex nedočkal rozsáhlé opravy.

Zástupci města nyní rozhodli, že lázně zbourají a postaví nové.