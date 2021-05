„Loni v květnu, když pandemie začínala, jsme při průzkumu zaznamenali až dvojnásobný nárůst úzkostných onemocnění. A až trojnásobný přírůstek symptomů deprese a rizika sebevražedného jednání. Pozdější šetření potvrdila, že tyto hodnoty během pandemie neklesly,“ uvedl vedoucí výzkumného programu sociální psychiatrie Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví.

Dodal, že tyto příznaky není dobré podceňovat a odborná pomoc je na místě. V terénu nyní působí tři týmy včasné intervence u lidí se závažným duševním onemocněním (VIZDOM). V Praze, Plzni a také v Jihomoravském kraji. Konkrétně v Blansku, kde je kontaktní místo v ulici Svitavská. Jejich služby mohou lidé využít zdarma.

Právě na Blanensku řešili policisté hned v prvních měsících letošního roku čtyři sebevraždy, kdy lidé ukončili život skokem do propasti Macocha. „Co za těmi tragédiemi stojí, ale není otázka na policisty. Člověk si může na život sáhnout například kvůli dluhům, zdravotním, psychickým nebo rodinným problémům, ale to my přímo neřešíme,“ řekl Deníku policista Bohumil Malášek.

Týmy jsou obvykle složené z psychologa, psychiatra, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Tito odborníci mohou lidem společně pomoci v široké škále oblastí, které jsou při zvládání a zotavení z psychických obtíží důležité. Může se jednat o podporu řešení problémů v rodině, ale také v oblasti zaměstnání nebo vzdělávání. „Díky spolupráci s terénním týmem Práh jižní Morava vnímáme a často řešíme dopad omezení souvisejících se současnou pandemií koronaviru zejména na mladší osoby. Žáky a studenty, kteří se museli naučit vyrovnávat s distanční výukou, a jejich rodiče. Dlouhodobý stres spojený s pandemickými podmínkami je v příbězích klientů patrný,“ řekl psycholog blanenského týmu Radim Koníček.