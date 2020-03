Babočku našel v Arnoštově údolí při výrazném oteplení, kdy bylo ve dvě hodiny odpoledne devatenáct stupňů. „Babočky vrbové létají velmi rychle na velké vzdálenosti. Motýl dokáže uletět i stovky kilometrů, na místě se většinou moc dlouho nezdržuje,“ řekl Koupý.

Na stejném místě se babočka vrbová podle něj objevila před šesti lety 2. března. Tehdy to byl naprosto nečekaný nález. Další dva motýly Koupý našel v Moravském krasu v roce 2015. „Později se ukázalo, že se k nám motýli šíří od severovýchodu z Ruska, kde tento druh zatím přežívá ve velkém počtu. Druh byl dokonce od roku 1967 až do roku 2005 považován v Česku za vyhynulý, v té době nebyl vůbec nalezen. Po roce 2015 počet nálezů v Česku klesal a už to nevypadalo dobře,“ vysvětlil muž.

Migrační vlna

Dodal, že v okolí Blanska pět let žádnou babočku vrbovou neviděl. Nálezů v Česku podle něj opět výrazně přibylo loni, kdy bylo nalezeno více než deset motýlů. Zatím nejvyšší počet za jeden rok. Poprvé po více než padesáti letech byly také loni nalezeny na Moravě housenky tohoto druhu na vrbě. „Nejnovější nález z Blanska tak zřejmě souvisí s dosud nejsilnější migrační vlnou baboček vrbových, která se uskutečnila před rokem a pravděpodobně ještě pokračuje. Motýl musel někde v blízkosti Blanska přezimovat,“ doplnil odborník.

Není ale jisté, jak dlouho motýli u nás vydrží. Kromě jižních Čech se v posledních letech nikde nepodařilo najít babočku vrbovou dva roky po sobě na stejném místě, takže v naprosté většině případů šlo pouze o nález jednoho migrujícího motýla a ne o trvalou populaci tohoto druhu. Všechny nálezy z posledních let v okolí Blanska byly na jaře od března do dubna v údolích a pokaždé v místě, kde je aspoň trochu závětří a opírá se tam slunce. „Babočky vrbové se někdy dají najít i v létě od června do července, ale v té době se většinou ukrývají na stromech mezi listy. Už v létě vyhledají místo na přezimování a od srpna už téměř nelétají, znovu se objevují až po přezimování v březnu při prvním jarním oteplení, kdy se nejčastěji vyhřívají na zemi,“ uzavírá Koupý.