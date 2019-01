Blansko – Senior point. Místo, kde starým lidem poradí a poskytnou důležité informace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Například v oblasti zdravotnictví či sociálního systému. Pracovníci Senior pointu příchozím rovněž poradí, jak používat v nouzi tísňové linky nebo jak jednat s úřady a institucemi. Lidé ze zde nově dozvědí také o kulturních akcích v okolí.

Přesně takové kontaktní místo se v pátek o půl dvanácté dopoledne otevírá v Blansku v ulici Komenského. V budově bývalé fary. Otevřeno bude tři dny v týdnu.

Na projektu se kromě obecně prospěšné společnosti Společně podílí i Oblastní charita Blansko. „Myslím, že tuto službu lidé v Blansku využijí. Senior Point funguje již v Brně a další kontaktní místa se výhledově mají otevřít v Tišnově, Hodoníně, Jihlavě a dalších městech,“ řekla Karla Změlíková z Oblastní charity Blansko.

Projekt Senior Point se snaží zapojit staré lidi do aktivního způsobu života kolem nich. Pomoci jim s orientací v každodenní záplavě informací a usnadnit jim komunikaci s úřady a institucemi. „V novém Senior pointu máme k dispozici počítač s internetem a tiskárnou. Takže příchozím můžeme na internetu leccos najít a vytisknout, co potřebují. Určitě budeme spolupracovat i s dalšími organizacemi. Hlavně co se týká kulturních akcí. Zájezdů, přednášek a dalších zajímavých aktivit pro staré lidi,“ upřesnila Změlíková s tím, že informační centrum pro staré lidi bude otevřeno tři dny v týdnu. „V pondělí a ve středu od dvanácti do dvou hodin odpoledne. V pátek pak od osmi do desíti,“ uzavřela Změlíková.