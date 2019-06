Blanensko – Boskovičtí otevřeli akvapark v Červené zahradě v sobotu. A ve středu v poledne se k nim přidali i Blanenští. Tamní bazén bude v červnu otevřený ve všední dny od dvanácti hodin do osmi večer.

V Blansku otevřeli akvapark. | Foto: ARCHIV MĚSTA BLANSKA

O víkendech a o prázdninách pak už od devíti hodin ráno. Dospělí za celodenní vstupenku zaplatí devadesát korun. Důchodci a mládež s výškou do sto padesáti centimetrů pak sedmdesát korun. „Děti do šesti let mají vstup za pětatřicet korun. Rodiny se dvěma až třemi dětmi mohou využít zvýhodněné rodinné vstupné za dvě stě sedmdesát korun,“ stojí na webu města Blanska. Společně s venkovním bazénem jsou propojené i kryté lázně se stejnou provozní dobou. V případě nepříznivého počasí budou otevřeny jen lázně.