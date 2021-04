Na náměstí Republiky nabízelo svoje produkty zhruba patnáct regionální výrobců. Velká fronta byla například před uzenářských stánkem z Lipovce. „Pro maso sem jezdíme pravidelně až z Brna. Výrobky od řezníků z Lipovce jsou samá chuť. Když všechno sníme, tak vyrazíme do Blanska. Dnes jsme si koupili maso, křížové kosti a celou nohavici tlačenky,“ usmívali se po nákupu manželé Zhořovi z Brna.

Zájem měli příchozí také o masné výrobky od firmy z Hodonína. Zejména o zabijačkou polévku, kterou si odnášeli v uzavřených plastových nádobách. Na výběr měli z bílé i tmavé. „Pod kotlem jsme zatápěli před šestou ráno a jeden je už skoro prázdný. Je sice zima, ale lidé chodí i tak. Snad už epidemie koronaviru skončí a vše se zase vrátí do normálu,“ hlásil před devátou hodinou dopoledne jeden z hodonínských řezníků.

Vína i perníky

Po dlouhých měsících vyrazila na trhy také Barbora Jandeková, která za rodinnou firmu nabízela zákazníkům ovocná vína ze Slovenska. Rybízové, višňové, borůvkové nebo bezinkové. „Po hodně dlouhé době je to dnes první trh, kde prodáváme. Doba je pro naše podnikání hodně zlá, ale nějak jsme to přežili. Lidí zatím nepřišlo tolik, kapacita prodejců je omezená. Věřím, že se to postupně bude zlepšovat,“ řekla žena.

Na blanenské náměstí jezdí léta prodávat do krámku domácí perníky a trubičky také Jitka Krátká ze sousedních Boskovic. Naposledy tam byla před Vánocemi, než přišlo další omezení prodeje. „Podle mého se trhy měly nechat otevřené. Jsou na volné ploše na vzduchu. Nevím, proč supermarkety jet mohly a my drobní prodejci ne. Museli jsme se nějak protlouct sami. Dnes mám radost, že i přes nepříznivé počasí lidé jakžtakž chodí a kupují,“ dodala Krátká.

Podle šéfa Kulturního střediska města Blanska Víta Šujana, které má pořádání trhů na starosti, byl počet prodejců omezený na vládou povolený sortiment produktů. Blanenští na poslední chvíli uvažovali o změně místa konání trhů. „Centrum města je totiž kvůli rekonstrukci vodovodu rozkapané. Přesun není ale jednoduchý, jedná se o velkou administrativní zátěž. Plocha před zámkem jako náhradní varianta padla, protože tam začala oprava jedné z budov. Pohybuje se tam těžká technika, která naváží materiál. V centru města ale dnes měli stavaři odstávku a domluvili jsme se s nimi, že v případě potřeby pokropí okolí trhů kvůli prašnosti z výkopů,“ informoval Šujan.

Další trhy se v Blansku na náměstí Republiky uskuteční za dva týdny. V sousedních Boskovicích se měly první farmářské trhy konat minulý čtvrtek. Kvůli vládním nařízením je však místní odvolali a další plánují až 13. května. „Zrušené byly i tradiční čtvrteční trhy na Růžovém náměstí, které se konají jednou za čtrnáct dní. Uvidíme, jaká bude epidemiologická situace a platná nařízení příští týden,“ řekl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.