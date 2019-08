V Blansku o investicích rozhodnou místní. Na návrhy mají ještě měsíc

Blansko – Ještě měsíc mají Blanenští na to, aby podali svůj návrh do projektu Společně PRO Blansko. Mohou se tak zasloužit o opravu chodníků, vznik nového hřiště pro děti či rozšíření zeleně. Návrhy lze posílat do 13. září. Na projekt padne šest set tisíc korun.

Blansko, ilustrační foto | Foto: Deník/ Markéta Puldová

„Inspirovali jsme se u Žďáru nad Sázavou, kde se lidé běžně podílí na rozhodování o investicích města,“ uvedla vedoucí finančního odboru Blanska Alena Skoupá. Podrobné informace i návod, jak podat návrh, jsou k dispozici na adrese www.blansko.cz/spolecne-pro-blansko. KAROLÍNA TOMEČKOVÁ Nové lavičky usnadní výstup na hrad Přečíst článek ›

Autor: Redakce