/FOTO, VIDEO/ V Blansku monitoruje městská policie pořádek v ulicích přes dvacítku kamerových bodů. Ty se postupně doplňují. Podle zástupců dvacetitisícového města je část kamer na hraně životnosti a čeká je výměna. Jako například zařízení v ulici Dvorská nebo na budově městské policie v ulici Sadová.

Další kamerový bod by měl vzniknout v rekreační oblasti Palava. | Video: Deník/Jan Charvát

„Další kamerový bod by měl vzniknout na nové provozní budově sociálního zázemí a občerstvení v rekreační oblasti Palava,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková s tím, že do moderní techniky letos investují částku do tří set třiceti tisíc korun.

Na některých místech pak stávající systém rozšíří o další statické kamery. Blanenští také uvažují o nákupu rozšířené licence ovládacího videosystému.

V sousedním Adamově v současnosti funguje bezmála čtyřicítka kamer. Nové přibyly nedávno. Dočasně například na záchytném parkovišti v lokalitě Sklaďák, kde jsou auta odstavená kvůli stavbě parkovacího domu mezi ulicemi Sadová a Komenského. Další kamery monitorují například prostor lávky z ulice Komenského na ulici Sadová nebo v okolí vlakového nádraží.