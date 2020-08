„Tvořivou vlnu reagující na snahy propagovat tuzemskou turistiku jsme chtěli využít i k povzbuzení lokálního patriotismu. Vybrané slogany použijeme na samolepky a placky a možná to bude inspirovat další počiny,“ uvedla mluvčí města Pavla Komárková.

Z Blanska si tak návštěvníci budou moci odvézt malé upomínky například se sloganem Vítej v BíKej, nebo V Blansku chce žít každý. Nikdy nebo navždy. Na samolepky a odznaky míří také žertovné pobídky K čemu jezdit do Francie? Na Poduklí, tam to žije! a Než jadranské žumpě, vykópem se v Punkvě. Místni patrioti mohou využít i slogany Na Bali jsoou všude davy, sluň se v Blansku u Svitavy nebo Namísto Holandska, vydej se do Blanska.

„Oceňujeme trvořivost všech, kdo se zapojili. Chtěli jsme udělat trochu letní zábavy a také zjistit, zda se najdou lidé, kteří Blansko v porovnání se zahraničím s nadhledem vyzvednou," doplnila mluvčí.