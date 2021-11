„V první polovině prosince pak dělníci dokončí chodníky a udělají terénní úpravy v těsném sousedství kruhového objezdu. Provizorní průchod pro chodce bude zachován na straně u obchodního domu Lidl. Kruhový objezd by se mělo podařit zprovoznit v předpokládaném termínu i přes to, že v průběhu stavby došlo k vícepracem zejména na inženýrských sítích,“ řekla Deníku v pondělí mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Stavba okružní křižovatky v této části města také souvisí s výstavbou nového silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu do lokality Staré Blansko. Nahradí spojení přes nedaleký železniční přejezd ve stanici Blansko město. „Silniční most už tu měl stát už dávno. Centrum Blanska je zasekané a to nemluvím o přejezdu na Staré Blansko. To je vyloženě katastrofa,“ řekl jeden z místních řidičů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Podle zástupců města je nyní v místě nového mostu z velké části dokončená opěrná zeď. Nyní pokračují na obou březích řeky Svitavy práce na mostních opěrách. „Práce běží podle harmonogramu. Hotovo by mělo být příští rok v říjnu,“ dodala Komárková.

Po otevření kruhové křižovatky budou dělníci pokračovat ve stavbě jejího čtvrtého ramena vedle supermarketu Lidl. To bude uzavřené až do zprůjezdnění nového mostu.

Minulý týden motoristé po třech měsících poprvé projeli na průtahu Blanskem po křižovatce ulic Poříčí a Mlýnská. Problematické křížení tam nahradil také rondel. „Původní křižovatka byla naprosto tragická. Pokud to šlo, tak jsem se problematickému nájezdu z vedlejší ulice snažil vyhnout. Za mě je to dobré řešení. Jsem ale zvědavý, co s dopravou na průtahu udělá, až budou dostavěné všechny kruháče. Bude jich celkem pět,“ uvedl Aleš Buřík z Blanska.