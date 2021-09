Dodala, že v posledních měsících ovšem nejde pouze o pacienty po cévní mozkové příhodě, operacích nebo úrazech. Lůžka plní i lidé, kteří se léčí po onemocnění koronavirem. A to nejen z Blanska, ale i ostatních regionů.

Ještě nedávno měla blanenská nemocnice k dispozici na rehabilitačním oddělení třicet lůžek. Nyní došlo k jeho rozšíření na oddělení B o dalších dvanáct. Rehabilitační oddělení funguje v městské nemocnice dvacet let a v budoucnu se na něm uvažuje ještě o osmi lůžkách navíc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.