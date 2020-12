Na lůžkových odděleních a v odběrovém covidové centru. Tam v blanenské nemocnici vypomáhají zdravotníkům v těchto dnech při péči o pacienty profesionální vojáci. Na pozici všeobecných sanitářů.

V blanenské nemocnici pomáhají vojáci. Zaskakují za nemocné sanitáře. | Foto: Nemocnice Blansko

Pět mužů má v nemocnici pracovat do 4. ledna. Blanenským totiž před Vánocemi onemocněla většina sanitářů. „O pomoc jsme požádali krajský krizový štáb. Kvůli velkému počtu nemocných lidí z našeho pomocného zdravotnického personálu. Výpomoc vojáků nám velmi pomůže a jsme za ni rádi. Budeme ale žádat o její prodloužení až do poloviny ledna. Zároveň bychom potřebovali další čtyři, kteří by mohli v naší personální nouzi zastat práci na pozici všeobecné zdravotní sestry,“ informovala ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.