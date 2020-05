Kolotoč, houpačka s hnízdem nebo prolézací housenka. Děti v blanenské Bezručově ulici se dočkaly tří nových herních prvků.

Pro děti Blanenští koupili nové herní prvky. Jsou v centru v Bezručově ulici a také v sídlišti Podlesí. | Foto: archiv města Blansko

Úpravu tohoto prostoru navrhovali místní v participativním rozpočtu Společně Pro Blansko. Projekt sice skončil až na druhém místě, ale město do této lokality herní prvky nakonec nakoupilo. „Původně na to v rozpočtu peníze nebyly. Nakonec jsme je ale použili z jiných položek. Máme za to, že nové herní prvky v centru Blanska především rodiče s malými dětmi ocení,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.