/FOTO, VIDEO/ Potraviny, nápoje, základní drogerie. Ve výhledu potravinový automat, kavárna, prodej plynových lahví nebo Zásilkovna. To je v kostce záměr nového provozovatele obchodu v boskovické ulici Bělská. Původní prodejnu s potravinami a smíšeným zbožím loni boskovické spotřební družstvo Jednota kvůli nízkým tržbám uzavřelo. Podobně jako v boskovickém Vratíkově. Objekty i s pozemkem pak za 4,5 milionu korun koupilo město a nabídlo je k pronájmu.

V Bělské ulici už se pracuje, zástupci města totiž uzavřeli nájemní smlouvu s podnikatelem Dominikem Grulichem, který tam chce obchod znovu rozjet. Platí od prvního září. „Náš záměr je udržet zde prodejnu se základními potravinami, která bude sloužit jako živé centrum pro místní komunitu i turisty. Naše nabídka se bude zaměřovat na kvalitní a čerstvé potraviny. Nabízet budeme také základní hygienické potřeby, nealkoholické a alkoholické nápoje a také různé druhy zmrzliny,“ informoval Grulich.

Před zmíněnou prodejnou pak plánuje umístit potravinový automat, kde lidé nakoupí nostop také oblíbené limonády. A tím výčet novinek podle Grulicha nekončí. „Chtěli bychom provozovat také kavárnu s domácími buchtami, zákusky, chlebíčky a bagetami. Přemýšlíme také o uzavření spolupráce například s firmou Zásilkovna. Jelikož máme kontakt na dodavatele plynových lahví, mohl by být zajištěn i prodej plynových lahví.

Náklady na úpravy a vybudování kavárny v městském objektu jdou za novým nájemcem. Otevřít plánuje letos na podzim. Přesnější termín, který je vázaný na různá povolení a dokončení úprav zatím není známý. Radnice už v minulosti avizovala, že případného zájemce podpoří například sníženým nájmem. Už původní provoz Jednoty v této části města dotovala. „První rok bude nájemce platit pouze elektřinu, vodu, plyn a svoz odpadu. Druhý rok pak městu uhradí nájemné v poloviční výši. To vychází na částku 6 250 korun měsíčně bez daně. Třetí rok už bude platit nájemné v plné výší, 12 500 korun měsíčně bez daně,“ upřesnil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma. Nájemná smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců.

Boskovická starostka Jana Syrovátková (Změna 22) uvedla, že záměr otevření prodejny s přesahem možného komunitního setkávání zástupce města oslovil. „Podnikatel tam plánuje kromě prodeje potravin i další služby včetně kavárny a nonstop automatu na základní potraviny. Tím by se toto místo v okrajové části města mohlo stát místem pro komunitní setkávání nejen obyvatel Boskovic, ale i turistů a cykloturistů. Podobné aktivity vítáme a v rámci možností města se je snažíme podpořit,“ sdělila Syrovátková.

Do prodejny potravin a smíšeného zboží v boskovické ulici Bělská chodila před časem například Jana Mostovská. Většinou o víkendech. Teď musí za nákupem šlapat zhruba dva kilometry daleko nebo sednout do auta. „Tržby byly asi nic moc, do toho nárůst cen energií. Nakupovali jsme tam základní potraviny většinou o víkendech a o prázdninách, měli jsme to kousek od domu. Teď je zavřeno, obnovení obchodu by bylo fajn,“ řekla nedávno Deníku Rovnost jedna z místních žen.

Až na kraj dvanáctitisícového města na Blanensku musí nyní jezdit také Ivana Grigová. „V Jednotě v Bělské jsme nakupovali hlavně pečivo, uzeniny, zeleninu, mouku a cukr. Potraviny byly sice dražší, ale nemuseli jsme se nikam trmácet. Vesměs tady nakupovali starší lidé, ale chodili i mladí. Slyšela jsem, že prodejnu mělo koupit město a pokusit se to někomu pronajmout, aby tu opět byl obchod s potravinami. Za mě je to dobrý nápad,“ dodala Grigová.