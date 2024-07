Práce v této části pětitisícového města omezily dopravu. Trvat mají až do konce srpna. V současnosti je zcela uzavřená silnice u základní školy v ulici Komenského a to až do pátečního odpoledne. „Autobusy jezdí pouze na křižovatku Sadová – Komenského. Pod obchodním domem na Horce - dům Sadová číslo šestnáct,“ informovali na webu města adamovští úředníci.

S komplikacemi musejí cestující městskou hromadnou dopravou počítat také předposlední červencový den, kdy se má podle harmonogramu prací nová trafostanice před školou umísťovat pomocí jeřábu. Opět se tam počítá s úplnou uzavírkou silnice a to na jeden den.

Psali jsme: Adamovští finišují s parkovacím domem. Ve věži nabídne 120 míst Adamovští finišují s parkovacím domem. Ve věží nabídne 120 míst | Video: Deník/Jan Charvát

„Spoje 20, 94, 22, 86 a 26 budou jezdit pouze do a ze zastávky Smetanovo náměstí. Autobus nepojede do zastávky Horka + Horka, točna. Posledním spojem bude č.18 s odjezdem 7,46 z Horky, točna a další spoj veden již z Horky, točny bude č. 88 - 13,15 z Horka točna,“ upřesnili omezení spojů Adamovští.

Parkovací dům v Adamově bude první takto rozsáhlou stavbou na Blanensku. Stání v něm bude zpoplatněné. Několikapatrová věž je první etapou. Kdyby v budoucnu byla potřeba kapacitu krytého stání rozšířit, je možné přistavět ještě druhou věž. Současná investice vyjde město bez daně kolem pětaosmdesáti milionů korun.