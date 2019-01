Adamov /DISKUTUJTE/ - Na sídlištích vAdamově chybí místa kparkování. Tamní radní se proto rozhodli vystavět nová. Na jaře začnou sulicí Petra Jilemnického, vdalším roce se pustí do Družstevní.

Zdlouhavá večerní projížďka kolem sídliště. A když už konečně najde místo k parkování, aby se dostal domů, musí ještě ujít kus pěšky. Většinou totiž nezaparkuje ve své ulici a tak je nucený hledat dál.

Takto vypadá každodenní boj o parkovací místo, který musí při cestě z práce podstoupit Vladimír Bílý z Adamova. Na adamovské ulici Petra Jilemnického, kde bydlí, totiž lidé nemají kde zaparkovat. Vedení města se proto nyní rozhodlo problém řešit. Nová parkovací místo by měla v Adamově přibýt už na jaře.

„Sídliště Ptačina, na kterém ulice Petra Jilemnického leží, se stavělo před léty. Tehdy se nepočítalo s tím, že někdy bude většina lidí vlastnit auto, které nebude mít kam zaparkovat. Proto teď musíme nedostatek parkovacích míst nějak řešit,“ vysvětlil plány města starosta Adamova Jiří Němec.

Večer nezaparkuje

Rozšíření parkoviště Vladimír Bílý na ulici Jilemnického v Adamově jen uvítá. „To, že tady není kde parkovat, musím řešit každý den. O víkendech se to ještě jakžtakž dá, spoustu lidí totiž odjede z města pryč. Ale ve všední den večer, když se všichni vrátí z práce, většinou místo k parkování nenajdu. Musím proto zaparkovat v některé z přilehlých ulic a pak ještě jít kus pěšky přes hřiště,“ popsal každodenní patálie s parkováním Bílý.

Potíže s nedostatkem míst k parkování by se měly brzy v adamovské ulici Petra Jilemnického vyřešit. V tuto chvíli už je schválené územní rozhodnutí na rozšíření parkovacích ploch. Po získání stavebního rozhodnutí by se tam mohlo začít stavět už toto jaro. „S výdaji na zvýšení parkovacích míst počítáme v rozpočtu na rok 2010. Ten budeme schvalovat na zastupitelstvu na konci února. Pokud vše půjde hladce, v ulici by se měla místa budovat hned, jak to dovolí počasí, asi někdy v dubnu nebo v květnu,“ uvedl starosta.

Zvýší se o třetinu

Podle plánů města by se parkovací místa v ulici Petra Jilemnického měla rozšířit až o třetinu. „V současnosti v ulici může zaparkovat osmapadesát aut. Úpravou plochy dojde ke zvýšení míst o jedenadvacet, tedy zhruba o třetinu těch stávajících,“ informovala Iveta Henková ze stavebního úřadu v Adamově.

V ulici tak bude moct v budoucnu jedenašedesát řidičů zaparkovat podélně a osmnáct na konci ulice. „Plochy k parkování hodláme rozšířit především zpevněním stávajících plochy. Tím, že ulici dodláždíme a označíme. Takto jasně vymezíme, kde se má v ulici parkovat, zatím je to totiž dost chaotické,“ popsala Henková.

Ulice Petra Jilemnického není v Adamově jediná, kterou čekají změny. Adamovští radní v budoucnosti chtějí vyřešit také nedostatek parkovacích ploch v ulici Družstevní. „V této ulici je totiž dvě stě padesát bytových jednotek. Plochy k parkování tam tedy také nestačí. Proto jsme se rozhodli vybudovat nová parkovací místo i tam. V tomto roce pro to chceme udělat všechny potřebné administrativní kroky, abychom v tom příštím už mohli začít stavět,“ nastínil starosta Němec.