„Paneláky se stavěly v době, kdy osobní auto byla docela vzácnost a s velkými parkovacími plochami nikdo nepočítal. Dnes mají rodiny auta dvě i tři. Navíc před domy razantně přibylo různých dodávek. Mně se naštěstí podařilo koupit nedaleko domu před časem garáž, jinak bych měl každý den nervy, kde budu parkovat,“ řekl jeden z místních Jan Klimeš.

Radnice chce v této části Adamova mezi panelovými domy a tamní základní školou postavit na pozemcích města parkovací dům. Podle adamovského místostarosty Jiřího Němce má pojmout přes tři sta aut. Nákladný projekt chtějí Adamovští rozdělit do dvou etap. „Celkem se jedná o dvě pětipatrové parkovací věže. V první etapě bychom postavili jednu a přízemí druhé. Pro asi sto dvacet aut. Stavební povolení bychom měli mít letos na podzim,“ upřesnil Němec.

Poté město vypíše výběrové řízení na firmu a zřejmě začátkem roku bude znát konečnou cenu. Před časem už si na tento projekt podle Němce radnice odložila deset milionů korun. „Až budeme vědět cenu, rozhodneme se o způsobu financování i případné možnosti úvěru. Samozřejmě se vším může ještě zamíchat epidemie koronaviru. Nevíme, jaké budeme mít příjmy a co všechno budeme muset z investic škrtnout. Aktuálně je však nedostatek parkovacích míst v této části města hlavní problém a musíme ho řešit,“ dodal místostarosta.

Část stání v parkovacím domě by město mohlo zpoplatnit. Není však o tom zatím rozhodnuto. „Je to na diskuzi. Rezidentní parkování by mohlo z části pokrýt náklady na stavbu parkovacího domu,“ poznamenal Němec.

Podle Jana Klimeše však nejsou lidé na placení parkování na malém městě zvyklí. „Těžko říct, jestli budou místní ochotni za vyhrazená místa v parkovacím domě platit. Spíš si myslím, že budou stále raději hledat volná místa v okolí. Možná se pletu. Dobrý krok od města podle mě ale byl, že zvýšilo daň z nemovitosti. V okolí jsou totiž desítky volných garáží, kde mají lidé buď skladiště nebo jsou prázdné. Třeba je teď alespoň nabídnou k pronájmu, když se jim zvýší daň nebo je prodají. To by problémy s parkování mohlo částečně zmírnit,“ dodal muž.

Kdo si však chce ve městě koupit garáž, musí sáhnout hluboko do peněženky. Zatímco před několika lety se dala koupit za přibližně sto padesát tisíc korun, nyní už jsou běžné nabídky prodeje za tři sta tisíc korun.

V okresním Blansku po letech vyřešili parkování na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. U bývalého Salmova mlýna dokončili letos dělníci parkoviště pro více než osmdesát aut. S obrátkou pro autobusy. Nový je také most přes náhon a tři sta metrový úsek silnice. To vše za jednadvacet milionů korun. „Konečně se i tato část sportovního ostrova posunula do jednadvacátého století. Byla to ostuda, jak vypadal příjezd k baseballovému stadionu a dalším sportovištím jednak od vlakové zastávky a také od zimního stadionu,“ řekl prezident baseballového klubu TJ Olympia Blansko Jaroslav Krejčír.

Podle něj je tato investice krok správným směrem. Na sportovní ostrov přijíždí stále více lidí. Nejen do lázní, na zimní a fotbalový stadion. Ale i na asfaltový ovál na kolečkové brusle, zaběhat si nebo si zacvičit do venkovní posilovny.