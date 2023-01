V 96 letech k volbám? Druhá nejstarší obyvatelka Adamova přišla s úsměvem

Už před dvěma týdny dorazila na první kolo prezidentských voleb po svých. Sice o holi, ale s dobrou náladou a úsměvem od ucha uchu. V pátek to ve druhém kole zapakovala. Paní Vlasta Pechová přišla do volební místnosti v adamovském kulturním domě v sídlišti Ptačina opět v dobrém rozmaru. A to je jí už šestadevadesát let.

