Cyklisté, běžci, ženy s kočárky i turisté, pozor! Až do 1. dubna je uzavřená část lesní cesty kolem řeky Svitavy od splavu v Adamově na Blanensku až po Kateřinský most. Déle než rok blokovala cyklotrasu těžká technika, která pracovala na opravě blízkého železničního koridoru. Už tak dost zničená cesta dostala pořádně zabrat. Nyní se zhruba na tříkilometrovém úseku dočká nového povrchu.

Stezka kolem řeky Svitavy je u Adamova uzavřená. | Video: Deník/Jan Charvát

„Začalo obrušování staré vrstvy na lesní cestě Svitavská. Položí se tam nový koberec. Pro veřejnost je to dobrá zpráva. Pohybuje se tam velké množství cyklistů i pěších,“ řekl v úterý Deníku ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška.

Cesta je v majetku právě tohoto podniku, potažmo Mendelovy univerzity v Brně, pod kterou spadá. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je oprava součástí investice do modernizace železničního koridoru Brno – Blansko za několik miliard korun.

„Tak jako u jiných investic budou standardně zhotovitelé po dokončení stavebních prací na železnici na závěr obnovovat i části silničních cest, které byly stavbou dotčeny, například těžkou technikou,“ sdělil Gavenda.

Podobně to bude v nejbližších týdnech i s další lesní cestou Hrádková, která je pro řidiče jednou ze dvou hlavních přístupových cest mezi Adamovem a Brnem, respektive jeho městskou částí Útěchov. Polovinu opravili dělníci před několika lety a na zbývající část se chystají letos v půli dubnu.

„V současnosti se tato oprava intenzivně řeší a ladí se detaily. Na řadu by měla přijít v polovině dubna,“ upřesnil ředitel Vrška.

Na nový povrch tam čeká například Květoslav Polzer z Adamova, který tudy jezdí denně z práce autem. „Když před několika lety opravili první část cesty z Adamově do Útěchova, bylo to super. Do té doby to byl regulérní tankodrom. Teď to tedy bude komplet nové. Za mě paráda,“ těšilo ho.

Dosavadní rozbitou polovinu silnice považuje za tragická. „Odrovnal jsem tam dvě pneumatiky. Díry se flikovaly, ale záplaty dlouho nevydržely. Propadající se krajnice byly provizorně zasypané štěrkem. Nový povrch přivítá řada řidičů, protože po této silnici jezdí spousta lidí za prací do Brna,“ řekl muž.

První část zmíněné silnice opravili dělníci před čtyřmi lety. Jednalo se o úsek dlouhý přes kilometr a půl. Začíná na okraji Adamova a končí u zbytků hradu Ronov. Pracovníci udělali i odvodnění cesty a upravili nezpevněné krajnice. Výměny se dočkala také stará svodidla v několika úsecích přibyla nová v celkové délce 540 metrů. Opravy stály sedm a půl milionu korun.

Silnice patří také Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny. Vznikla jako lesní cesta kvůli svážení dřeva, nebyla navržená pro běžný provoz. Osobní auta po ní začala jezdit až v osmdesátých letech.