Blanensko – Pevné nervy budou přes léto potřebovat řidiči na řadě míst na Blanensku. Jejich trpělivost nebudou pokoušet jen rozbité úseky silnic, ale také uzavírky kvůli opravám. Ty se například protahují v Pilském údolí na okraji Boskovic. Dělníci tam dokončují se zpožděním prvním úsek ve směru od Boskovic po odbočku na Újezd u Boskovic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Opravují most a silnici. Město v této lokalitě staví chodník. „No, to je skvělé. A co druhá strana, kde máme rozfrézovaný most? Nic se tam neděje a nikdo nechápe, proč je to vyfrézované. Akorát si tam ničíme auta, ti co jezdíme domů na Újezd,“ uvedla na sociální síti se jedna z místních Kristýna Soldánová.