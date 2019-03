Blansko – Řidiči, kteří projíždějí blanenskou ulicí Gellhornova, musejí v příštích dnech počítat v této části města se dvěma uzavírkami. Kvůli výstavbě nových plynovodů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Nyní je až do pátku zavřený bezmála dvousetmetrový úsek od křižovatky se silnicí II/379. Kolem administrativní budovy ČKD Blansko Strojírny, a.s. až za vjezd na parkoviště. Hned poté se dělníci přesunou asi na kilometr a půl dlouhý úsek silnice II/379. Tam bude doprava částečně svedena do jednoho pruhu. Dělníci budou postupně pracovat vždy asi na sto metrovém úseku. Toto omezení má trvat až do 27. září.