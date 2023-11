/FOTOGALERIE/ Do opravy kruhového objezdu se pustili dělníci ve Svitavské ulici v Blansku. Řidiči v blízkosti nového silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu musejí na hlavním průtahu Blanskem počítat s částečnou uzavírkou. Deník zjišťoval, na jak dlouho.

Nová uzavírka v Blansku, řidiče omezují opravy kruhového objezdu ve Svitavské ulici. | Video: Deník/Jan Charvát

K zásadnější opravě křižovatky, která je součástí přemostění za bezmála 350 milionů korun, dochází po dvou letech provozu. Z toho rok po ní řidiči jezdí právě přes most na Staré Blansko. Deník na problémy už upozorňoval.

„Kruhová křižovatka v tomto místě je za mě dobré řešení. Podobně jako další rondely na průtahu Blanskem. Mám za to, že je doprava díky nim plynulejší. A že je už poškozená? Myslím si, že je to kvůli menšímu poloměru a velkému množství nákladních aut, které díky rozměrům rondelu musejí najíždět víc na střed. Jinak by se tam asi nevešla,“ řekl první den uzavírky jeden z řidičů Václav Konečný z Rudice na Blanensku.

Mrtvý muž v Blansku? Mezi lidmi se mluví o bodnutí, policie zranění nekomentuje

Opravu zadala krajská Správa a údržba silnic. Někteří řidiči se domnívají, že byla při stavbě přemostění špatně naprojektovaná. Co se s objezdem děje, vysvětlovala Deníku mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

„Není to tak, že by se křižovatka po dvou letech provozu rozpadala. Již od zprovoznění v prosinci 2021, byly evidovány opakující se poruchy na prstenci. Situace byla v průběhu stavby sledována a zhotovitel na vlastní náklady tyto poruchy opakovaně opravoval," sdělila mluvčí Knotková.

Podle ní problémy způsobuje několik příčin: limitující půdorysný tvar, výškove poměry a způsob průjezdu aut. „Projekčně je okružní křižovatka provedena dle standardů,“ sdělila v pondělí Deníku. Kolik budou opravy stát, zůstává s otazníkem. „Konečné vyúčtování není hotové,“ dodala mluvčí. Omezení mají trvat do konce listopadu.