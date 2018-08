Uzávěrka kandidátek do voleb: v Blansku podalo přihlášku hnutí s jediným členem

Management - Management Vedoucí 25 000 Kč

Vedoucí ostatních úředníků VEDOUCÍ/REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemnice Městského úřadu Adamov vyhlašuje výběrové řízení na funkce:, VEDOUCÍ/REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU, Popis práce: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, Místo výkonu práce: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, Platové podmínky: dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 10 - 11., Předpokládaný termín nástupu: ihned, příp. dle dohody, Předpoklady uchazečů pro jmenování do funkce úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění, - fyzická osoba se státním občanstvím ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let, - je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, - splňuje předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí , Kvalifikační požadavky:, - vzdělání VŠ/Bc., zaměření stavebního, architektonického nebo právního směru, VOŠ, SŠ (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 13a, v platném znění) , - praxe v oboru vítána, - znalost stavebního zákona, správního řádu, zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost principů veřejné správy, - komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi, organizační a rozhodovací schopnosti , - časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování, odolnost vůči stresu,, - řidičské oprávnění skupiny B, dobrá znalost práce na PC , Dále výhodou:, - zkouška zvláštní odborné způsobilosti získaná dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, (povinnost složit zkoušku v termínu do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru, Náležitosti přihlášky: , - jméno, příjmení, titul , - datum a místo narození, státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu (popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), - telefonní a e-mailový kontakt, - prohlášení, že zájemce není členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání., - datum a podpis, K přihlášce připojte povinné přílohy: , 1. životopis, , 2. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, , 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče , Charakteristika pracovního místa: výkon státní správy a státního dozoru na úseku stavebního řádu, vydávání územního rozhodnutí, aj. Bližší informace o pracovním místě jsou uvedeny na webu: www.adamov.cz., Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu: , Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov , nebo předejte na podatelně Městského úřadu v Adamově , nejpozději v termínu do 10.8.2018 do 14:00 hod., Obálku označte heslem "Výběrové řízení - stavební úřad - neotevírat". Bližší informace na tel. č. 516499623 nebo 723010631, e-mail : tajemnik@adamov.cz.. Pracoviště: Město adamov, Pod Horkou, č.p. 101, 679 04 Adamov 1. Informace: Tajemník, +420 516 499 623,723 010 631.