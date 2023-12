Úžasný Ekvádor i publikum! Besídka vynesla 20 tisíc pro rodinu policisty

/FOTO/ Tak to se opravdu povedlo. Na jedničku! Narychlo zorganizovaná beseda blanenské cestovatelky a spisovatelky Kateřiny Ostré těsně před Štědrým dnem téměř zaplnila sál boskovické sokolovny. Příchozí se těšili na povídání o Ekvádoru a Galapágách. Akce měla také dobročinný přesah. Výtěžek z dobrovolného vstupného totiž zamířil na podporu rodiny tragicky zesnulého policisty Martina Šaršona z blanenského obvodního oddělení. Ten zemřel na konci října ve věku třiatřiceti let. Jeho kolegové už vypsali veřejnou sbírku, na transparentní účet lze přispívat až do konce letošního roku.

Úžasný Ekvádor i publikum v Boskovicích! Besídka blanenské cestovatelky a spisovatelky Kateřiny Ostré (na snímku vpravo) vynesla 20 tisíc pro rodinu tragicky zesnulého policisty z Blanenska. | Foto: se souhlasem Kateřiny Ostré