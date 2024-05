Už sem mohou auta i chodci. Most v Dolní Lhotě je opravený

/FOTO/ Na jediné přístupové cestě k železniční zastávce a spojnici do Ráječka platil od května 2023 dle rozhodnutí statika zákaz vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny. Most v havarijním stavu u mlýna v Dolní Lhotě už je ale opravený. Úsek je až do kolaudace přístupný v režimu projíždíte a procházíte stavbou.

Už sem mohou auta i chodci. Most v Dolní Lhotě je opravený | Foto: Michal Záboj