Podobné informace se objevují často i na sociálních sítích a mrzí mě, že někteří novináři z nich čerpají. Z mého pohledu je to součást politického boje,“ řekl v pátek Deníku Rovnost Jiří Crha.

K podání vysvětlení vyzvala policie například opozičního zastupitele za KSČM Emila Pernicu. Ten v minulosti situaci kolem blanenského centrálního zásobování teplem na jednáních zastupitelstva otevřeně kritizoval. Od zmíněných emailů se distancoval. „Četl jsem je. Byla to ostrá kritika směřovaná hlavně na adresu vedení města včetně vedoucích úředníků kvůli vytápění. S hlavní myšlenkou těch zpráv souhlasím. Nemyslím si, že by tam bylo něco, kvůli čemu by se musel podávat podnět na policii. Centrální zásobování teplem je velký průšvih a dlouhodobý problém radnice. Smlouvy s firmou, která má síť kotelen pronajatou, jsou sepsané pro město velmi nevýhodně. Veřejnost je naštvaná právem. Je kolem toho spousta nejasností a podivných kroků. Na tvrdou kritiku by zástupci města tak měli být připravení,“ uvedl Pernica.

V hledáčku policie se kvůli anonymní elektronické korespondenci ocitl i bývalý vedoucí blanenského odboru komunální údržby Martin Sklář. Ten se s městem před časem dostal do právního sporu ohledně reorganizace na městském úřadu, po které přišel o vedoucí místo. Město se s ním nakonec vyrovnalo mimosoudně. „Já neměl nikdy problém s tím se podepsat a hájit svůj názor otevřeně. Nevole místních kvůli vytápění v Blansku je velká. Dotazy policistů mě překvapily, podnětu pana starosty nerozumím. Jako veřejná osoba by měl kritiku ustát,“ poznamenal Sklář.

Síť kotelen má od města pronajatou společnost ZT energy. Ta v závěru loňského roku městským společnostem i blanenským domácnostem skokově zvedla vytápění z 518 na 778 korun za GJ. Po krachu dodavatele energií. Do té doby přitom platili Blanenští za teplo a ohřev vody jednu z nejnižších cen v republice. S městem má smlouvu do roku 2023.

Pronájem dlouhodobě kritizují také blanenští opoziční Piráti, kteří kontaktovali Energetický regulační úřad (ERÚ). Podobně jako Boskovičtí, když si před několika lety stěžovali na vyúčtování dodávek tepla od stejné společnosti. ERÚ loni v březnu už jiné starší řízení se ZT energy zastavil. Měla se dopustit správního deliktu, když po odběratelích požadovala výslednou cenu tepla za rok 2016, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Do výsledné ceny měla zahrnout nepřiměřený zisk. „Spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo účastníkovi řízení prokázáno,“ stálo v odůvodnění zastavení řízení.

Na ERÚ se před časem obrátilo i město Blansko. Navrhovalo zahájení sporného řízení a také vydání předběžného opatření, které by zafixovalo původní cenu tepla do doby, než úřad prověří zdražení cen a postup provozovatele kotelen. Ani k jednomu však nedošlo, protože ZT energy se zahájením řízení nesouhlasila. „Pokud by byl navrhovatelem spotřebitel, souhlas protistrany potřeba není. A není vyžadován ani ve všech případech, kdy je navrhovatelem právnická osoba. U sporu ohledně plnění povinností ze smlouvy, pokud navrhuje zahájení právnická osoba, ale protistrana musí souhlasit s touto formou řešení,“ informoval tehdy mluvčí úřadu Michal Kebort.

V současnosti je na centrální zásobování teplem v Blansku napojených více než sto domů, včetně tisícovky domácností. Do soustavy chtěla radnice postupně zapojit další budovy. V první fází uvažovala o Dělnickém domě a kině. Výhledově pak o nemocnici.