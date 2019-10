Linec, Jedovnice – Jedovnický fotograf Miloš Nejezchleb si do sbírky přidal další významné ocenění. Stejně jako loni uspěl na jedné z nejstarších fotografických soutěží světa Trierenberg Super Circuit.

Vítězný noční snímek Jedovnického fotografa Miloše Nejezchleba. Z cyklu Stronger. | Foto: Miloš Nejezchleb

Loni si odnesl zlatou medaili v kategorii sport, tentokrát bodoval v kategorii noční fotografie. „Galavečer v rakouském Linci mě překvapil, bylo to velkolepé. Do soutěže se letos přihlásilo bezmála sto třicet tisíc snímků. Na pódiu bylo obrovské zastoupení Číny a mnoho výborných fotografů z celého světa. Mělo to jedinou chybu, nemohla se mnou manželka,“ okomentoval úspěch Nejezchleb.