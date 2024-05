„Popravdě jsem si původně myslel, že to mít efekt nebude a je to k ničemu. Musím ale přiznat, že za měsíc, co úsekového měření funguje, se provoz v této části obce znatelně zpomalil. Dřív tudy jezdila auta sedmdesátkou i rychleji hlava nehlava. Lidé měli velký problém v zatáčkách vyjet z bočních ulic. Bylo to velmi nepříjemné. To samé poblíž přechodu u bývalého obchodu. Co tak slyším od ostatních, tak si úsekové měření více méně pochvalují,“ řekl jeden z obyvatel Lažánek Lukáš Tomek.

Radary v Lažánkách? Zatím jednotky hříšníků, místním vadí kamiony

V podobném duchu mluvili i další místní, které Deník oslovil. „Je to znát. Od doby, kdy se tu měří, jezdí auta přes obec pomaleji. Zaznívaly i hlasy, že se tu budou auta hromadit a brzdit pomalejší jízdou provoz. To se podle mě ale neděje. Některým lidem se ale úsekové měření v obci moc nelíbí, další zase tvrdí, že mělo být přes celé Lažánky,“ řekla žena, která si nepřála zveřejnit jméno. Redakce ji zná.

Úsekové měření je Lažánkách zavedeno obousměrně v délce více než jeden kilometr, což je přibližně polovina vzdálenosti od začátku po konec obce. Nepřetržitě vyhodnocuje průměrnou rychlost vozidla mezi dvěma pevně nainstalovanými radary a porovnává je s nejvyšší povolenou rychlostí. Monitoruje silnici od fotbalového hřiště po rovinu před benzínkou.

Radary posílají data automaticky blanenské městské policii, kde se zpracují do elektronické podoby oznámení přestupku správnímu orgánu. To se pak elektronicky předá k dalšímu řízení na odbor dopravy na městském úřadu v Blansku. „Pokud řidiči překročí povolenou rychlost 50 kilometrů v hodině, zaplatí ve správním řízení pokutu od dvou až do pětadvaceti tisíc korun. Za přestupek mohou obdržet také až 6 bodů,“ uvedli na webu města Blanska úředníci.

První v Blansku i na okrese. V Lažánkách spustí úsekové měření

ZATÍM 401 PŘESTUPKŮ

Městská policie Blansko poskytla Deníku aktuální data měření od začátku dubna do poloviny května. Za prvních několik týdnů strážníci oznámili úředníkům 401 přestupků. V průměru zaznamenávají kolem deseti překročení povolené rychlosti denně. „Nedá se říct, že by v některé denní nebo noční době byl přestupků nějaký extrémní počet. Zatím je to bez výrazných výkyvů. Záleží na počasí, protože když je venku hezky, mají na svědomí nezanedbatelnou část přestupků motorkáři,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Dodal, že zhruba polovina přestupků je při překročení povolené rychlosti do deseti kilometrů za hodinu a zbytek do dvaceti kilometrů. Vyšší překročení rychlosti zatím strážníci zaznamenali v jednotkách případů. „Nejvyšší naměřená rychlost byla devadesát čtyři kilometrů v hodině. Jednalo se o osobní auto v nočních hodinách. Překročení rychlosti u řidičů aut do tři a půl tuny jsou v této lokalitně nyní výjimečné. Přestupek u kamionů zatím žádný neevidujeme. Odezva místních občanů je pozitivní, avizují zklidnění dopravy,“ uvedl blanenský strážník.

Světový šampionát v Jedovnicích. Už o víkendu se zde koná mistrovství světa

Krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek Deníku řekl, že překračování povolené rychlosti je na silnicích nejen v Jihomoravském kraji stále velmi aktuální téma. „Z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi zásadní věc. Většina dopravních nehod je totiž spojená právě s vyšší rychlostí. A řada z nich končí fatálně. Zaměření na kontrolu i prevenci je proto velmi důležité a na místě. Jak se říká, rychlost zabíjí. A bohužel to platí stále,“ zdůraznil Čížek.

RYCHLOST ZABÍJÍ

Obecně se reakční čas řidiče udává kolem jedné vteřiny. Za tu dobu auto ujede v padesátikilometrové rychlosti asi čtrnáct metrů, než začne brzdit. Pak potřebuje zhruba stejnou vzdálenost, aby bezpečně zastavilo. „Takže ve finále je to třicet metrů a to už je poměrně velká vzdálenost. Někdo si může říct, že když pojede obcí rychlostí šedesát sedmdesát kilometrů za hodinu, že je to pomalé a nic se nemůže stát. To je ale fatální omyl. Velkou roli pak také hraje počasí a viditelnost. Na mokré nebo kluzké vozovce se samozřejmě brzdná dráha prodlužuje,“ vysvětlil odborník.

VIDEO: Po prázdninách jinak. Školní dvůr na Sušilově v Boskovicích se promění

Někteří řidiči úsekové měření považují za šikanu. Argumentují tím, že si měřením rychlosti chtějí obce jen namastit kapsu. „Já to vnímám tak, že je to důsledek toho, že někdo v daném místě dlouhodobě nedodržuje předpisy. A není jiná možnost, jak to změnit, když stavební úpravy nejsou v daném místě možné. Vždy je potřeba se na taková opatření dívat z pohledu bezpečnosti,“ poznamenal koordinátor BESIPu.

Místní dlouhodobě také usilovali o omezení tranzitní dopravy v této okrajové části dvacetitisícového Blanska. Podle blanenského starosty a náměstka hejtmana pro dopravu Jiřího Crhy to však není v současnosti možné. Jedná se o krajskou silnici druhé třídy s prakticky nulovými objízdnými trasami, které by intenzitu nákladní dopravy zvládly. „Úsekové měření se tu zavedlo na žádost místních. Byly tu velké problémy s dodržování rychlosti. Současně s tím se také ozývaly žádosti na omezení nákladní dopravy. To bohužel není možné. Ze zákona by musela být adekvátní náhradní trasa a ta není. Směrovat kamiony přes Brno by situaci jen zhoršilo,“ řekl již dříve Crha.