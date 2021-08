Jak se vám žije v Bílovicích nad Svitavou?

Jsem tady spokojený. Jsem rodilý Brňák z Králova Pole, přistěhoval jsem se do Bílovic v roce 2007. Vždy se mi líbily, jezdil jsem sem jako mladý kluk, protože kamarád měl chatu v části Mladova. Měli jsme tu spoustu stráveného času během mládí. Když jsem hledal bydlení okolo Brna, Bílovice byla první volba. Vzhledem k tomu, že zde probíhala výstavba, našel jsem si tady bydlení.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Velkou radost mi udělalo, že jsme byli úspěšní ve spoustě projektů, které se momentálně v Bílovicích řeší. Ať je to parkoviště Park and Ride, rozhledna, hasička, která se začne nově stavět, multifunkční hřiště ve vnitrobloku základní školy, pumptrackové hřiště, kousky chodníků, silnic, tlaková kanalizace v Havlíčkově ulici. Člověka to potěší, protože má elán to řešit zase dál. Chystáme novou lávku přes řeku, která by se měla udělat příští rok.

Co považujete momentálně za největší problém obce?

Největší problém je doprava a krajská komunikace. Jsme průjezdní obcí, takže přes nás jezdí spousta obyvatel z Řícmanic, Kanic, Babic nad Svitavou. Doprava tady není úplně ideální. Na základě toho jsme tady nedávno udělali úsekové měření v Obřanské ulici. Pokuty bohužel chodí obci s rozšířenou působností Šlapanice.

Proč nesměřují do obecního rozpočtu?

I když máme obecní policii, pokuty mohou vybírat pouze obce třetího typu, což jsou ty s rozšířenou působností. Veškeré správní poplatky chodí tam. Ale aspoň se nám snížila rychlost, což kvitovali občané bydlící podél Obřanské. Matky s kočárky, které chodí po chodnících, říkaly, že je to velice znát.

Úsekové měření tedy zatím funguje pouze v Obřanské ulici?

Ano, máme to jen tam. Uchovávají se už záznamy. Řešíme už jenom detaily s propojením se Šlapanicemi. Když se toto osvědčí, máme nachystaný další úsek, který je v Havlíčkově ulici na cestě z Řícmanic do Bílovic. Zatím ho tam máme předběžně povolený v rámci studie od republikové policie. O úsekové měření jsme žádali pro Obřanskou i Havlíčkovu. Předběžně nám souhlasili s oběma úseky, pak jsme se zaměřili na Obřanskou. Havlíčkovu zatím necháváme, protože zavedení stojí dost peněz. Čekáme na vyhodnocení z Obřanské.

Co podle vás potřebuje v obci zásadně zlepšit?

Potřebovali bychom opravu krajské silnice, která je v hrozném stavu. Hlavně na Fügnerově nábřeží u mlýna, kde jsou kostky, je to tam zúžené. Existuje už studie vypracovaná na Jihomoravském kraji. Jednáme o tom, že by se měl průtah obcí rozdělit na několik úseků. Prioritní má být od sokolovny směrem na Adamov. Počítáme s tím, že se vozovka rozšíří na klasickou dvouproudovou.

Kdy se má podle vašich informací přistoupit k opravě nejkritičtějšího úseku krajské silnice?

Covid tomu úplně nepřál, ale Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje má v dohledné době začít projektovat. Projekt trvá několik let, možná rok a půl až dva. Až je to vyprojektované, hledají se pak peníze. Reálný odhad je nejdřív za čtyři roky.

Na jakých velkých projektech aktuálně pracujete?

Jedním z velkých projektů je parkoviště Park and Ride u nádraží. Další projekt je multifunkční hřiště ve vnitrobloku základní školy, která neměla žádné hřiště. Chodilo se pořád na sokolské. Dalším je pumptrackové hřiště na kola, koloběžky, s malým multifunkčním hřištěm, horolezeckou stěnou a posezením pro matky s dětmi, pískovištěm a lavičkami. Jako obec jsme připravili bílovickou rozhlednu, staví ji jako investor Dobrovolný svazek obcí Časnýř. Dalším připravovaným projektem je hasičská zbrojnice. U ní jsme dostali dotaci od hasičského záchranného sboru i Jihomoravského kraje. Akorát se nám během dvou let projektování trochu zvýšila cena. Nahoru šly totiž ceny materiálů. Budeme to muset částečně řešit formou bankovního úvěru.

Proč potřebujete pro místní dobrovolné hasiče novou hasičskou zbrojnici?

Stará hasička je nepoužitelná. Je to spíš taková garáž. Nová tady bude výhledově na sto, sto padesát let.

Jaké projekty například plánujete na příští rok?

Připravujeme projekt lávky přes řeku Svitavu. Aktuálně se finalizuje, je na kontrole u řídícího orgánu nástroje ITI. Čekáme, jak ho vyhodnotí, předpokládáme ale, že kladně. Poté bychom ke konci roku mohli začít soutěžit firmu a stavět by se dala v příštím roce.

Snažíte se do obce přilákat nové obyvatele?

Hlásí se nám sami. Bílovice jsou kousek od Brna, jsou tu lesy, příroda, dostupnost. Rozšířili jsme školu, školku, je tu zázemí. Vzrostly kvůli tomu ceny za pozemky. Teď jsou snad deset tisíc korun za metr čtvereční a výš. Ale naši předchůdci, kteří řešili intenzifikaci čističky odpadních vod, neviděli do budoucna. Teď jsme na hraně intenzifikace.

Co to znamená pro novou výstavbu?

To znamená, že tady v malých prolukách na dva tři rodinné domy místo je. Máme tu ale velké stavební pozemky nad a pod benzinkou plus další. Jejich zastavění je stoplé, protože čistička odpadních vod už nestíhá a nemá kapacita pro další velké developerské projekty.

Plánujete problém do budoucna řešit?

Postupně ho řešíme. Existuje Dobrovolný svazek vodovody a kanalizace Bílovicko, kde jsou Bílovice, Řícmanice, Kanice, Ochoz. Letos jednáme o tom, jaké by byly možnosti jejího rozšíření. Provozovatelem je Vodárenská akciová, která po nás chce parametry, o kolik bychom chtěli čističku rozšířit. Na základě nich pak připraví model. Některé obce o rozšíření mají zájem, některé ne, protože kromě kladných hledisek přináší i záporné. Bude sem jezdit víc lidí, víc aut. Teď jsme rádi, že jsme stabilizovali infrastrukturu jako školu nebo školku. Když se bude obec dál někde rozšiřovat, nebude to dřív než za deset let.

Kdo je Miroslav Boháček



- Narodil se v roce 1975, má syna a dceru.



- Pochází z brněnského Králova Pole, v Bílovicích nad Svitavou žije od roku 2007.



- Vystudoval obor veřejná správa na Cevro Institutu v Praze.



- Starostou je nepřetržitě od května 2012, předtím byl necelé dva roky místostarostou.



- Ve volném čase se rád věnuje vysokohorské turistice, hraje tenis, fotbal nebo futsal, jezdí na kole.