Měřit se bude v Lažanech na Blanensku, přes které vede nejrušnější tah v regionu silnice I/43. Žíje tady necelých pět stovek obyvatel. Zařízení bude předávat data blanenským úředníkům z odboru dopravy, kam také poputují vybrané pokuty.

„V obci máme jediný přechod a jeden podchod. Přejít silnici je tu obrovský problém i díky řidičům, kteří nerespektují předepsanou rychlost. Kamiony tu neblikají, že chodce pouští, ale kvůli tomu, že to před přechodem nestihnou ubrzdit. Problém s nedodržování rychlosti je tu hlavně v noci, kdy to tady řidiči pálí hlava nehlava. V ohrožení jsou zejména starší lidé. Také tu už bylo několik vážných dopravních nehod. Když se později úsekové měření dostane do navigací, bude to mít i preventivní účinek,“ řekl Deníku místostarosta Lažan Martin Maděránek.

„Naměřený rekord tu byl tuším sto čtyřicet kilometrů v hodině. Ve tři hodiny ráno. V současnosti máme souhlas s umístěním stavby úsekového měření. Budeme schvalovat smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic a také s městem Blanskem. Úsekové měření bude právě v jeho režii. A co se týká případného snížení rychlosti v zatáčce před přechodem, tak to je podle všeho neprůchozí. Na tak frekventované silnici by snížení rychlosti pod padesát kilometrů v hodině přes obec snížilo její průjezdnost. Jednáme alespoň o umístnění výstražné značky, která na přechod upozorní,“ dodal Maděránek.

Zvýšení bezpečnosti

Řada místních vnímá úsekové měření jako dobrý krok ke zvýšení bezpečnosti. „Přejít tu je problém. Spousta aut tu jezdí strašně rychle. Osobák mě na přechodu pustí málokdy, to spíš sanitka nebo náklaďák. Uvidíme, jak bude měření fungovat a zda se něco se změní. Já doufám, že ano,“ řekla například Iva Odehnalová.

Podle jejího syna, který k ní jezdí na návštěvu o víkendech, už mělo úsekové měření v Lažanech být dávno.

V obci na Blanensku bude nově fungovat úsekové měření. arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Jan Charvát 1/13 V obci na Blanensku bude nově fungovat úsekové měření.

„Ptal jsem se na to, když tady před několika lety dělali nový povrch a policejní hlídky sem jezdily docela často. Policisté mi tvrdili, že na této silnici úsekové měření nikdo nepovolí. Za mě je to jedině dobře. Jsem zvědavý, jaký úsek to nové zařízení bude měřit. Jako represi to nevnímám. Jsou nastavená nějaká pravidla a ta se mají dodržovat. Jsem také řidič a nemám s tím sebemenší problém. Kdo pojede podle předpisů, tak se přece nemám čeho bát,“ dodal Karel Odehnal.

Mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková uvedla, že administrativní i technické přípravy jsou v plném proudu a Blansko by vše rádo připravilo do konce letošního roku. Detailnější informace veřejnosti sdělí, až se bude blížit ostré spuštění v provozu. Podobně jako tomu bylo v blanenské části Lažánky.

„Příjmy z pokut budou součástí příjmové stránky rozpočtu města Blanska. Nelze říci, na co konkrétně se využijí, záležet bude mimo jiné na prioritách, které si zastupitelé nastaví při schvalování rozpočtu,“ sdělila Komárková s tím, že pokyn k přípravě dalšího úseku v působnosti města Blanska v tuto chvíli tamní úředníci nemají.

Na Blanensku zatím funguje úsekové měření jen v blanenských Lažánkách. Od jara. Místní, které Deník oslovil, potvrdili, že se provoz na průtahu obcí po silnici druhé třídy číslo 379 zklidnil. Novinku si vesměs pochvalovali, i když se ozývají i kritické hlasy.

Například k tomu, že měřený úsek měl být delší o rovinu poblíž čerpací stanice. Podle úředníků je však vybraný úsek v souladu se stanoviskem policie, zmíněná část u benzínky se totiž nachází v nezastavěné lokalitě a proto nebyla do měření zahrnuta.

„Popravdě jsem si původně myslel, že to mít efekt nebude a je to k ničemu. Musím ale přiznat, že za měsíc, co úsekové měření funguje, se provoz v této části obce znatelně zpomalil. Dřív tudy jezdila auta sedmdesátkou i rychleji hlava nehlava. Lidé měli velký problém v zatáčkách vyjet z bočních ulic. Bylo to velmi nepříjemné. To samé poblíž přechodu u bývalého obchodu. Co tak slyším od ostatních, tak si úsekové měření více méně pochvalují,“ řekl před časem jeden z obyvatel Lažánek Lukáš Tomek.

Krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek Deníku řekl, že překračování povolené rychlosti je na silnicích nejen v Jihomoravském kraji stále velmi aktuální téma.

„Z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi zásadní věc. Většina dopravních nehod je totiž spojená právě s vyšší rychlostí. A řada z nich končí fatálně. Zaměření na kontrolu i prevenci je proto velmi důležité a na místě. Jak se říká, rychlost zabíjí. A bohužel to platí stále,“ zdůraznil Čížek.