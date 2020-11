Součástí ambulance je i speciální lůžko, na kterém mohou lékaři pacienta přivezeného z jakéhokoliv jiného oddělení, ambulance nebo ze záchranky napojit na monitor vitálních funkcí. Případně mu poskytnout rozšířenou resuscitační péči.

„V ambulanci se doposud používal starší typ monitoru vitálních funkcí. Aby fungovalo jeho propojení s modernizovaným systémem, rozhodli jsme se koupit nový,“ informovala ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

Blanenští pořídili také nový přenosný defibrilátor. Podle Danihelkové se díky novému přístroji zvýší kvalita a bezpečnost zdravotní péče nejen na příslušném oddělení, ale i v celém areálu nemocnice. Novinkou je i přístroj na stanovení antigenu proti novému koronaviru.

„Test se provádí výtěrem z nosní sliznice stejnými štětičkami, jako se dělá klasický PCR test. Jeho výhodou je, že v ambulanci do třiceti minut víme, zda je pacient antigen pozitivní nebo negativní. Samozřejmě na rozdíl od PCR metody je tam určité procento falešně negativních výsledků. S tím se musí počítat. Senzitivita je udávána kolem devadesáti procent. To znamená, že zhruba deset procent výsledků by mohlo být falešně negativních,“ uvedl vedoucí lékař centrálního příjmu Vladimír Navrátil.

Urgentní příjem v Nemocnici Blansko funguje od roku 2004 a nyní patří do celorepublikové sítě urgentních příjmů. Původně vznikl jen pro interní oddělení. To už neplatí, protože ho využívají všechna oddělení nemocnice kromě jednodenní chirurgie, která má svou příjmovou ambulanci. „Ale když mají na oddělení jednodenní péče nějakého pacienta, který je oběhově nebo dechově nestabilní, předávají nám ho na monitoring,“ upřesnil Navrátil.

V letošní roce přivezla záchranka do konce října na blanenský urgentní příjem celkem 2 089 lidí. Ve stejném období pak lékaři ošetřili 2 835 pacientů na tamní pohotovostní službě.