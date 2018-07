Úředníci omezili odběr vody z místních toků. Kvůli velkému suchu

Blanensko, Boskovicko - Zalévání hřišť, trávníků, mytí aut a napouštění nádrží a bazénů vodou. Na to všechno zakázali tento týden úředníci odebírat vodu z místních toků na Blanensku a Boskovicku. Nařízení trvá až do odvolání. „Vody je nedostatek. Snažíme se snížit úhyn organismů, které jsou vázané na povrchové vody,“ vysvětlil zákaz boskovický úředník Michal Lukeš.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Na Boskovicku zákaz odběru vody nejvíce ovlivnil tamní fotbalisty. „Trávník na fotbalovém hřišti musíme méně sekat, aby tráva neuschla. Zalévat ho nebudeme vůbec,“ uvedl jednatel městské společnosti Služby Boskovice Milan Strya. Dodal, že za měsíc může být po trávě. Zápasy se klub snaží překládat mimo Boskovice.

V Blansku má fotbalové hřiště na stadionu ASK Blansko podle Pavla Ševčíka, vedoucího sportovních provozů městské společnosti Služby Blansko, vlastní studnu. Ale v ohrožení jsou tenisové kurty, které budou muset zavlažovat pitnou vodou. „Prodraží se to. Voda z řeky vyjde na pár korun, teď budeme platit za pitnou vodu. Jinak by nám nezbylo nic jiného než v hlavní sezoně kurty zavřít,“ uvedl Ševčík.

Za porušování zákazu lidé riskují pokutu až padesát tisíc korun. Právnické osoby až sto tisíc. „Počkáme, jestli dostaneme podnět, že někdo odebírá vodu načerno,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí v Blansku Pavel Konečný.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře se Česká republika potýká s extrémním suchem už několik let. „Už v květnu jsme vyzvali všechny obce s rozšířenou působností a příslušné vodoprávní úřady, aby věnovaly zvýšenou pozornost situaci v místech své působnosti a na základě vlastního uvážení a vyhodnocení situace v daném místě zvážili, zda přijmou nějaká opatření,“ podotkl Chmelař.

Zákaz odběru vody z místních toků platí do odvolání. Předpověď počasí není příznivá. „Minimálně do půlky srpna by období mělo být teplotně nadprůměrné. A očekáváme průměrné nebo podprůměrné srážky. Situace se výrazně nezlepší,“ uvedl za Český hydrometeorologický úřad Josef Hanzlík.

ADÉLA FORMÁNKOVÁ