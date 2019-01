Blansko, Boskovice - Většina lidí si nechává vánoční svátky kodpočinku. Jsou ale itací, kteří odloží vyřizování úředních záležitostí až na poslední dny vroce. Úřady na Blanensku stím počítají.

„Otevřeno budeme mít každý pracovní den do třinácti hodin. Vpátek potom jen pro příjem nových evidencí. Podatelna bude lidem otevřená také jednatřicátého a to až do dvanácti hodin,“ popsal provozní dobu Úřadu práce Blansko Jiří Dvořák.

Právě svátek Silvestra je pro mnoho lidí posledním dnem, ve kterém si mohou vyměnit své staré řidičské a občanské průkazy. Přestože úřady informovaly onutnosti výměny občanek a řidičáků dostatečně dopředu, najde se stále nemálo těch, kteří si své doklady zrůzných důvodů ještě nevyměnili.

Některé úřady se proto rozhodly dát opozdilcům možnost vše zařídit iposlední den vroce.

„Bude otevřena podatelna a také úseky občanských a řidičských průkazů. Chceme dát lidem možnost vyřídit si tyto záležitosti iposlední den vroce,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Blansko Josef Kupčík. Na úřadě ale vtento den nepočítají svelkým návalem zájemců ovýměnu dokladů.