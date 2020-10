V Blansku bude otevřený městský úřad od osmi do deseti a od jedné do čtyř v pondělí a ve středu. K dispozici bude online objednávání pro občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, matrika, registr vozidel, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin.

V Adamově si své úřední záležitosti vyřídí lidé na městském úřadě v pondělí od jedné do pěti a ve středu od osmi do dvanácti. Do Boskovic mohou lidé přijít v pondělí od osmi do jedné a ve středu od dvanácti do pěti. Letovický úřad je lidem otevřený v pondělí a středu od devíti do jedenácti a od jedné do čtyř. V Kunštátě si zájemci vyřídí úřední záležitosti od půl deváté do jedenácti a od půl druhé do čtyř.