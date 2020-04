Blanenský úřad rozšíří úřední hodiny. Někde se lidé musí objednat

Provozní doba na blanenském městském úřadě se vrací pozvolna do starých kolejí před vyhlášením nouzového stavu. Od pondělí. To bude stejně jako ve středu otevřeno od osmi hodin ráno do pěti odpoledne.

Ilustrační foto | Foto: ČTK