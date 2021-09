/FOTO, VIDEO/ V místech, kde se dřív plavalo nebo na dně ležely nástrahy rybářů, je teď sucho. Obnažené písečné pláže, strmé břehy plné kamenů a starých pařezů. Všude plno bahna. Oproti plnému stavu klesla hladina vodního díla Letovice na Blanensku o více než deset metrů. Na oblíbené přehradě, kterou lidé nazývají po přítoku říčce Křetínce, se totiž dělníci zanedlouho pustí do její rozsáhlé rekonstrukce. Ta je v režii správce nádrže Povodí Moravy.

Upuštěná přehrada Křetínka láká i hledače s detektory. | Video: Deník/Jan Charvát

Od prvního říjnového pondělí tam navíc až do odvolání začne platit zákaz rybolovu. „Na Křetínku jezdím rybařit už dlouhá léta. Letos to ale bylo slabší. Počasí nepřálo a také jsem marodil. Teď to moc nebere. Jak se hýbe s hladinou, tak nejsou ryby moc při chuti. O zákazu lovu kvůli rekonstrukci nádrže jsem slyšel. Nedá se nic dělat. Hlavně aby vybagrovali bahno, které se tu za více než čtyřicet let usadilo,“ řekl Deníku jeden rybářů Jiří Švejcar z Brněnce na Svitavsku.