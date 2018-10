Úpravy silnic? Zbytečné, vadí řidičům

Jižní Morava - Těžká zranění, smrtelné nehody. Častá příčina? Rychlá jízda a riskantní předjíždění. Na silnici I/43 na Blanensku v lokalitě Černohorský les je pro motoristy mezi tamními odpočívadly jedno z nejrizikovějších míst. Silničáři tam nedávno udělali nové značení. Na úzké silnici je nově v celém úseku plná čára. Zmizelo tak jedno z mála míst, kde se dá na pětadvacetikilometrovém úseku mezi Lipůvkou a Letovicemi předjíždět. Někteří řidiči si myslí, že je to zbytečné. Podobných míst je v kraji víc.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Úprava na I/43 je zbytečná třeba podle Michaely Fuksové. „Hloupý výmysl. Rozumný člověk tam teď předjíždět nesmí a nerozumnému je plná čára stejně jedno,“ okomentovala na sociální síti nové značení.



Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové se ovšem jedná o velice nebezpečný úsek. „Přestože názory na plnou čáru jsou hodně negativní, došlo zde k několika smrtelným nehodám. Zmíněný úsek ale ještě čeká po změně značení bezpečnostní audit. Po něm může být vše jinak,“ připustila Ledvinová.



O kus dál mezi obcemi Lažany a Lipůvka se dělníci pustili do úpravy stoupacího pruhu. „Bude delší. Kvůli bezpečnosti pak dojde ke změně uspořádání jízdních pruhů při vjezdu do Lipůvky. Auta z rychlejšího pruhu se budou nově řadit do pomalého pruhu,“ upřesnila Ledvinová.

Úpravy mají stát přes šest milionů. „Máte dojem, že cesta z Brna do Boskovic, což je asi třicet kilometrů, má trvat hodinu a půl? Jakákoliv úprava vozovky na I/43 a různé pomůcky nic neurychlí. Nevím, proč je v našem státě takový problém postavit kousek dálnice či rychlostní silnice,“ kritizoval úpravy silnice řidič Jan Pilský.



Nedávno silničáři dokončili rozsáhlou rekonstrukci silnice mezi Vyškovem a Tučapy. Za jednašedesát milionů korun. I k těmto úpravám mají řidiči řadu připomínek. „Doprava houstne, aut přibývá. Proč každá nová dopravní stavba znamená zúžení, zpomalení, les značek?“ podivil se jeden z motoristů Roman Novák.



Před časem vzbudil velký rozruch projekt opravy průtahu znojemskou příměstskou částí Hradiště. Úředníci tam totiž navrhli kruhový objezd. Na poměrně klidné a bezpečné křižovatce, kde místní nehodu nepamatují. I proto se většina obyvatel nápadu stavbařů velmi divila. Objezd byl součástí opravy průtahu za dvaapadesát milionů.



Slova místních lidí o bezvýznamnosti tohoto typu křižovatky potvrdila i policie. V prostoru křižovatky řidiči totiž téměř nebourali. „Šlo o drobné kolize s minimálními následky,“ potvrdila znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.