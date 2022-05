Zátah na drogové dealery z Blanenska: v domě našli pervitin i upravené zbraně

Díky přístavbě může následně tamní kavárna rozšířit svou nabídku. Po výměně oken a dveří zase Blanenští očekávají úsporu energií. Nové budou i nápisy na budově kina a podsvícená vitrína pro plakáty.

Město v uplynulých dvou dekádách do oprav kina, které loni oslavilo sto let, investovalo už desítky milionů korun. Nechalo například kompletně vyměnit sedačky v hlavní sále, zavést digitální technologii promítání nebo vylepšit zvuk a vybudovat bezbariérový přístup. Po rekonstrukci je také zmíněná kavárna, vstup do budovy a elektroinstalace. „Letos v dubnu do kina přišlo více než pět tisíc diváků. Promítlo se čtyřiačtyřicet filmů a tržby byly bezmála 670 tisíc korun,“ informovali Blanenští.