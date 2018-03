Úplně jiná chuť. Farmáři nabídnou lidem své poctivé výrobky na trzích

Vyškov, Blansko – Božena Kříčková z Horní Lhoty na Blanensku ráda nakupuje na farmářských trzích. „Vyberu si tam třeba tlačenku z Lipovce nebo sušené ovoce, to je úplně jiná chuť než balené zboží ze supermarketu. Nic mi tam nechybí, na trzích najdu vše, co potřebuji,“ svěřila se žena. V Blansku už může z nabídky trhovců vybírat, kupci z Vyškovska vyrazí k pultům v úterý.

Farmářský trh v brněnských Židenicích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Zatímco prodejci v Blansku se soustředí spíš na tuzemské zboží, ve Vyškově nabídnou i potraviny ze zahraničí. „Zákazníci se dočkají originálních potravin z České republiky přes zboží ze Slovenska až po nové speciality z Maďarska,“ přiblížil pořadatel trhů ve Vyškově Robert Landkaš.

Lidé nakoupí kozí i ovčí sýry, uzeniny, slané i sladké pečivo, čerstvou zeleninu nebo třeba proutěné výrobky. Stánků bude ve Vyškově kolem pětadvaceti. Počet stánkařů závisí na počasí a ročním období. V zimě a v dešti pořadatelé očekávají nižší účast. V létě vyšší hlavně kvůli zelinářům.

Trhy ve Vyškově se budou konat na Masarykově náměstí každou druhou středu v měsíci. Začínat mají v devět hodin a trvat do čtyř. Podle místostarosty Vyškova Břetislava Usnula není otevírací doba závazná. „Někteří obchodníci začínají prodávat o něco dřív, jiní zase odjížděli až třeba v šest hodin. Samozřejmě záleží na zájmu nakupujících,“ podotkl Usnul.

Už od února nakupují na farmářských trzích Blanenští, a to každý čtvrtek. Kříčková postrádá páteční stánky, kde si koupila třeba bačkory, pantofle nebo věci do domácnosti. Jsou už delší dobu zrušené. „Tyto trhy bych uvítala, protože teď takové věci musím kupovat v obchodech a je to tam moc drahé,“ posteskla si důchodkyně.

Landkaš pořádá farmářské trhy ve Vyškově už od roku 2013. Do jiných měst se nechystá. „Je s tím spousta práce a běhání po úřadech. Trhy jsme začali organizovat poté, co jsme viděli, jak dobře fungují v Praze. Baví nás to. Kdyby se dařilo jako ve Vyškově i v jiných městech, rádi bychom je pořádali i tam. Bohužel tomu tak není,“ vysvětlil Landkaš.

POTÍŽE S EET

Podle něj je problém i s počtem obchodníků na trzích a to i kvůli elektronické evidenci tržeb. Stává se, že pokladny někdy nemají signál a v zimě se s nimi venku obtížně pracuje. Farmáři, kteří prodávají přímo své výrobky, jako například sýry a uzeniny, spadají do třetí vlny, která začala už v březnu. Ručně pletené módní doplňky a svetry a šperky z korálků se musí evidovat až od června.

Pořadatel farmářských trhů v Blansku, tamní městské kulturní středisko, se s větším problémem kvůli EET nesetkal. „Město trhovcům zajistí elektřinu, přístup k internetu a postaví jim stánky. Záležitosti ohledně evidence tržeb si řeší sami. Dva stánky nám kvůli tomu odpadly, protože si nechtějí pořizovat speciální pokladnu. Úbytek prodejců je minimální,“ shrnula zaměstnankyně střediska Andrea Sokolová.

KDY A KDE NAKUPOVAT

BLANSKO

• kdy: každý čtvrtek, 8.00 - 14.00

• kde: náměstí Republiky

• počet stánků: 15 – 20



VYŠKOV

• kdy: každou středu, 9.00 – 16.00

• kde: Masarykově náměstí

• počet stánků: 20 – 30

TOMÁŠ SMUTNÝ

JAN CHARVÁT