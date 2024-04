Právě jeho společnost areál původních blanenských strojíren před časem získala v dražbě za necelých 82 milionů korun. Většinu plochy měla tehdy pronajatou právě nástupnická společnost ČKD Blansko Holding. Ta Novotnému už v minulosti dlužila za nájem, energie a ostrahu objektů. A podobné je to i nyní. „Bavíme se o dluhu v řádech jednotek milionů a víc bych to nekomentoval. Nájemní vztah, dodávky energií i další služby jsme zachovali, abychom podnik nestopli dřív, než řekne soud. Možná insolvenční správce stanoví, že to tak bude do doby, než strojírny dokončí rozjeté zakázky. To nemohu v tuto chvíli předjímat,“ poznamenal Novotný.

Podle informací Deníku holding nyní dokončuje a předává několik zakázek turbín plus vybavení pro vodní elektrárny v Bulharsku a další velkou údajně nemá. V minulosti totiž už rozprodal značnou část svého vybavení, včetně strategických strojů a propustil desítky lidí. Nyní žije převážně z toho, že kooperuje na zakázkách s jinými firmami, které si v Blansku nechávají vyrábět komponenty. Jejich počet se ale po nedávném podání insolvenčního návrhu snížil a část z nich si materiál s polotovary odvezla pryč.

„Výplaty zatím chodí na účet včas, jen se posunul jejich termín na konec měsíce. Co bude dál, se neví. Hromadné výpovědi se zatím nerozdávaly. Po podání insolvenčního návrhu vedení firmy uvedlo, že o zaměstnance bude postaráno. V případě výpovědi mají nárok na odstupné. Ale jestli je to tak skutečně bude? Zmiňovalo se také, že o některé mají zájem firmy z oboru. Asi kvůli tomu, co vím, tak zbytek lidí neodešla a vyčkává. Nechtějí přijít o odstupné. Poslední informace jsou ale už měsíc staré a jiné podle mě většina zaměstnanců nemá,“ řekl redakci zdroj z prostředí strojírenského podniku, který si přál zůstat v anonymitě.

Jediným akcionářem společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. je ruská akciovka Ťažmaš. Jako předseda představenstva tam v této chvíli vystupuje Yaroslav Okhatrin. Uvedl, že tradiční podnik poslaly do kolen mezinárodní sankce ohledně válečného konfliktu na Ukrajině a zmrazení akcí. O něm už Deník Rovnost v minulosti také informoval. „V důsledku probíhajícího vojenského konfliktu na Ukrajině a souvisejícího rozšiřování uplatňovaných sankcí vůči Ruské federaci bylo Finančním analytickým úřadem vydáno rozhodnutí, podle kterého jsou akcie dlužníka považovány za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce,“ informoval předseda představenstva.

Zástupci blanenského podniku dáli uvedli, že v této souvislosti byl rovněž jedinému akcionáři, společnosti Ťažmaš, uložen zákaz převedení akcií a jakékoliv další dispozice s nimi. „Ačkoliv tedy dlužník nebyl mezinárodními sankcemi zasažen přímo, přesto byl s ohledem na osobu svého jediného akcionáře v důsledku sankcí vyloučen z řady tendrů na zakázky, které představovaly jeho pravidelný zdroj příjmů dlužníka,“ informovali.

Podle jejich vyjádření v důsledku zpřísněni sankčního režimu došlo ke zrušení veškerých bankovních účtů strojíren. Žádná z českých bank v současné době jim údajně není ochotna otevřít bankovní účet. „Což děla provozování podniku a plnění zákonných povinností vůči věřitelům, zaměstnancům, státu a uspokojení věřitelů zcela nemožným," napsal v insolvenčním návrhu Yaroslav Okhatrin.

Ten donedávna figuroval na čelní pozici také v jiné akciové společnosti. Jednalo se o podnik ČKD Blansko se sídlem v brněnské Mokré Hoře. Založený byl už před zhruba osmi lety. Ovšem v závěru loňského roku v něm došlo ke změnám na vedoucích pozicích. Z nich zmizel právě Yaroslav Okhatrin a jako majitele ho nahradil Bulhar Boris Fridman. Má to souvislost s výše uvedenými mezinárodními sankcemi a je propojené s holdingem v Blansku?

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Už dřív se ve spojitosti s ČKD Blansko Holding povídalo, že byly snahy o firmu s jiným než ruským majitelem, kvůli sankcím. Jestli je to tento model, netuším. Vím, že po válce na Ukrajině přišel podnik o velké zakázky a dostal se do problémů. Zrušil prakticky celou výrobu, prodal stroje a propustil dělníky. Takže teď tam už na velké zakázky nejsou lidi ani vybavení. Právě inženýring byla cesta, jak nějakým způsobem v okleštěné podobě přežít,“ dodal další ze zdrojů Deníku.